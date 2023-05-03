Уночі сили ППО збили над Україною 21 «Шахед» противника

У ніч на 3 травня окупанти випустили по Україні 26 іранських дронів «Shahed-136/131».
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Українські захисники збили 21 ударний безпілотник.
Дронами-камікадзе росіяни атакували з північночі — Брянської області та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.
Відомо, що над Дніпропетровщиною знищили сім «Шахедів». Але один з дронів влучив в адмінбудівлю, повідомив голова Сергій Лисак. Через «приліт» виникла пожежа, її вже загасили. Постраждалих серед цивільних немає.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через внаслідок влучання Shahed-136 на території населеного пункту Куцурубської громади загорівся будинок. Займання загасили, постраждалих немає.
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