Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, 16 артилерійських систем та один танк.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
- танків — 3702 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7199 (+6) од,
- артилерійських систем — 2946 (+16) од,
- РСЗВ — 544 (+0) од,
- засоби ППО — 300 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2505 (+28),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5865 (+14) од,
- спеціальна техніка — 363 (+3).
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