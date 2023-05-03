Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, 16 артилерійських систем та один танк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,

танків — 3702 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7199 (+6) од,

артилерійських систем — 2946 (+16) од,

РСЗВ — 544 (+0) од,

засоби ППО — 300 (+2) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2505 (+28),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5865 (+14) од,

спеціальна техніка — 363 (+3).

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