Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 травня

03.05.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, 16 артилерійських систем та один танк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 травня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків — 3702 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 7199 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2946 (+16) од,
  • РСЗВ — 544 (+0) од,
  • засоби ППО — 300 (+2) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2505 (+28),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5865 (+14) од,
  • спеціальна техніка — 363 (+3).

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