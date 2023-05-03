Місячне затемнення у травні: коли відбудеться і що не можна робити

У п’ятницю, 5 травня, на Землі спостерігатимуть місячне затемнення, зокрема його можна буде побачити і в Україні.

Про це повідомляє Space.com.

Затемнення буде напівтіньовим, тобто місяць потемніє лише частково. Таке явище відбувається, коли Землі проходить між місяцем та сонцем. Так, небесні тіла розташовуються на одній лінії, а тінь з Землі падає на супутник.

Затемнення розпочнеться о 18:15 за київським часом та триватиме 4 години. Пік затемнення місяця можна буде побачити о 20:24, а завершиться воно о 22:32. Його побачать жителі Східної Європи, Азії, Океанії, Антарктиди, Східної та Центральної Африки.

Що не можна робити під час місячного затемнення 5 травня

За традиціями та віруваннями під час місячного затемнення не рекомендують:

Розпочинати нові справи

Перебувати в дорозі

Ухвалювати важливі рішення, підписувати договори

Вкладати гроші або позичати, оформляти кредити

Змінювати щось у зовнішності

Проводити хірургічні операції, за виключенням термінових

Вступати у конфлікти

Розривати або починати нові стосунки

Також у цей час не рекомендують бути стриманим і не вестися ні на які провокації.

Раніше Chas News розповідав історію забобонів про сонячні затемнення.

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