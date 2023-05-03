Держборг України сягнув майже 120 млрд

Станом на 31 березня державний та гарантований державою борг України становив 4 384,99 млрд гривень або 119,91 млрд доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це свідчать дані Міністерства фінансів у вівторок, 2 травня.

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Зазначено, що у березні сума боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 143,23 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 3,92 млрд доларів. “Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день”, – зазначили у Мінфіні.