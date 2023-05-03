США побоюються, що контрнаступ ЗСУ перетвориться на «криваву бійню» — ЗМІ

У США вважають, що український контрнаступ може перетворитися на «криваву бійню».

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в уряді.

За оцінками Білого дому, за останні місяці кількість вбитих і поранених окупантів різко зросла: з грудня близько 20 тис. військових рф загинули в боях, ще 80 тис. були поранені. Припускають, що більшість жертв сталися в Бахмуті, половина з них — бойовики ПВК «Вагнер».

Витік розвідданих Пентагону показав, що станом на кінець лютого 2023 року загинуло 42,5 тис. окупантів і до 17 тис. українських військових.

«Бійня може стати ще сильнішою із запланованим Києвом контрнаступом для звільнення окупованих територій», — пише видання.

В Інституту досліджень зовнішньої політики стежать за перебігом війни та заявляють, найбільших втрат загарбники зазнали під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях.

Там зазначили, що сторона, яка наступає зазвичай зазнає більше втрат. Тому, припускають, що український контрнаступ може призвести до збільшення кількості жертв серед захисників.

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