У Херсоні на декілька днів запроваджують комендантську годину

З 5 травня у Херсоні розпочнеться комендантська година, яка триватиме 58 годин.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«З 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня», — йдеться в повідомленні.

У цей час заборонено пересуватися та знаходитися на вулицях міста. Також Херсон буде закрите на в’їзд та виїзд.

«Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку», — пояснив Прокудін.

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