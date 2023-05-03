Росіяни вдарили по єдиному гіпермаркету Херсона: відомо про трьох загиблих

Сьогодні, 3 травня, близько 11 ранку окупанти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету в Херсоні.

Про це повідомили у МВС.

Наразі відомо про трьох загиблих унаслідок обстрілу. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Зазначають, що жертви та постраждалі — відвідувачі та працівники гіпермаркету.

«Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити», — зазначив очільник МВС Ігор Клименко.

Раніше повідомляли, що у Херсоні впроваджують комендантську годину, яка триватиме з вечора 5 травня до ранку 8.

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