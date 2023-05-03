У Повітряних силах показали кадри бойової роботи ЗРК IRIS-T (відео)

Німецька ЗРК IRIS-T знищила понад 60 повітряних цілей із жовтня 2022 року.

Про це повідомив командувач Повітряних Силах генерал-лейтенант Микола Олещук.

«ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей», — йдеться в повідомленні.

Також командувач додав, що наприкінці квітня другий дивізіон ЗРК IRIS-T заступив на бойове чергування для захисту від окупантів.

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