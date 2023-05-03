Ситуація в енергосистемі України: ворог обстріляв підстанцію на Сумщині

У Міненерго повідомили про ситуацію в енергосистемі станом на 3 травня.

Російські війська авіабомбами пошкодили електропідстанцію на Сумщині, є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає, але знеструмленими через обстріл опинились понад 4 тис. споживачів.

Також без електрики залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині енергетики полагодили інфраструктуру, тривають відновлювальні роботи і на Херсонщині.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.