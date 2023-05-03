Рада дозволила демобілізуватись ще одній категорії військових

Верховна Рада схвалила законопроєкт про додаткові підстави для звільнення з військової служби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Демобілізуватися дозволять тим військовим, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

У вересні минулого року Рада дозволила покинути ряди війська тим бійцям, у яких під час служби народилася третя дитина.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.