СБУ ліквідувала мережу ботоферм із аудиторією майже 200 тис. користувачів

Кіберфахівці СБУ викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які розхитували суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва держави в умовах війни. Також вони поширювали фейки про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів.

Своєю діяльністю фігуранти займались через анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів.

У межах спецоперації СБУ знешкодила дев’ять ботоферм та викрила їхніх організаторів. «Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях

Фігурантам планують повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

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