США передали Україні майже все, що вона просила для контрнаступу

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє журналістка Лаура Келлі в мікроблозі Twitter.
Читай також: Держборг України сягнув майже 120 млрд
“Кірбі попередив, що очікується оголошення ще одного пакету допомоги США для Києва”, – написала вона.
“Кірбі також каже, що США надали майже 100% того, що просили українці, як військову допомогу, необхідну для початку контрнаступу”, – додала вона.
- Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень
- Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові
- Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті
- Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах
- Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг
- Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова
- Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері
- В Україні запрацювала Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу