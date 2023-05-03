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США передали Україні майже все, що вона просила для контрнаступу

03.05.2023

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє журналістка Лаура Келлі в мікроблозі Twitter.

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“Кірбі попередив, що очікується оголошення ще одного пакету допомоги США для Києва”, – написала вона.

“Кірбі також каже, що США надали майже 100% того, що просили українці, як військову допомогу, необхідну для початку контрнаступу”, – додала вона.

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