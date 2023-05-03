Росіяни знову обстрілюють Херсон. Є влучання у пасажирський вагон на станції

Російські військові продовжують обстрілювати Херсон, під удар потрапив залізничний вокзал міста.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними, загинула одна людина, МОЗ заявляє про вже шістьох поранених. Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують їх.

В «Укрзалізниці» заявили, що є влучання у пасажирський вагон на станції, поранено провідника. Поїзд до Львова вирушив із Херсона із затримкою 14 хвилин.

Також протягом дня від російських обстрілів загинули три енергетики, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. У Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік.

Вранці окупанти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету в Херсоні, убивши трьох людей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.