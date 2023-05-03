Американський фонд Help heroes of Ukraine передав допомогу кременчуцькій лікарні

У складі гуманітарної допомоги – різні вироби медичного призначення. Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала допомогу від американського народу та благодійного фонду Help heroes of Ukraine.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляється на сторінці лікарні у фейсбуці.

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У складі гуманітарної допомоги прибули різні вироби медичного призначення: операційні набори, антисептики, медичні халати та бахіли, ліки, катетери, памперси та багато іншого.

Благодійний фонд Help heroes of Ukraine створили у США другого дня після повномасштабного російського вторгнення в Україну.