Французькі благодійники передали Україні 18 карет швидкої допомоги. Більшість авто передадуть військовим медикам.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що 13 автомобілів передали військовим медикам, чотири «швидких» скерують фахівцям екстреної медичної допомоги Харківської області.

Одна з машин є повнопривідною, її буде використовувати піротехнічна команда для розмінування територій. Авто обладнане за вимогами державної служби надзвичайних ситуацій. Загалом закупили 9 подібних автомобілів.

Всередині кожного з 18-ти автомобілів є гуманітарні вантажі медичного призначення.

Один із конвоїрів авто, представник колективу допомоги Украïні SAFU Жан Шарль Сюір-Дюрон розповів, що 35 французьких представників проїхали майже 3 тисячі кілометрів, щоб особисто доправити «швидкі» в Україну.