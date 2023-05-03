Польська Православна Церква передала гуманітарну допомогу Херсону

Жителі Херсона і навколишніх населених пунктів отримають від православних віруючих Польщі продукти харчування та побутову хімію.

30 квітня 2023 р. з благословення митрополита Варшавського і всієї Польщі Савви до Херсона привезли партію гуманітарної допомоги від Польської Православної Церкви.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба Херсонської єпархії УПЦ.

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Вантаж доставили за підтримки архієпископа Люблінського і Холмського Авеля та благодійного фонду Польської Церкви «Елеос».

Волонтери єпархіального відділу з благодійності та соціального служіння Марія Бедовська і Костянтин Мелькумов відвезуть допомогу до навколишніх населених пунктів, де є гостра потреба у продуктах харчування та побутової хімії.

Як повідомляла СПЖ, віруюча Української Православної Церкви з Чернівецької області, яка зараз мешкає у місті Кельн (ФРН), зібрала кошти і придбала карету швидкої допомоги для мешканців деокупованого Херсона.