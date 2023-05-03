Жителя Києва викрили на передачі ворогу відомостей про оборону столиці

СБУ затримала поплічника окупантів, який надсилав у російський Телеграм-бот розвіддані про оборону Києва.

Зрадником виявився мешканець столиці, який ще на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про базування Сил оборони у місті. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який діє на Авдіївському напрямку.

Співробітники СБУ вчасно затримали зловмисника в одному з фронтових міст регіону. У нього знайшли мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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