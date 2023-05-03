У Чернівецькій області затримали трьох ухилянтів, які втікали в Румунію

У Чернівецькій області затримали трьох українців, які організували переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомили в ДПСУ.

Співорганізатора, провідника та трьох ухилянтів, мешканців Сумської та Чернівецької областей, затримали на ділянці відділення «Нижні Петрівці» Чернівецького загону. Ще одному фігуранту, причетному до цієї афери, оголосили підозру.

Місцевий мешканець, який здійснював переправлення в Румунію, отримав за кожного з чоловіків від €3 тис. до €5 тис. За незаконне переправлення осіб через кордон організаторам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Нещодавно Служба безпеки викрила провідника потяга «Запоріжжя — Перемишль», який налагодив нелегальний виїзд чоловіків до країн Євросоюзу.

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