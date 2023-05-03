В ОП прокоментували дрони над Кремлем: росія готує масштабний теракт

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія звинувачує Україну в атаці на Кремль, оскільки готує масштабний терористичний акт.

Про це він написав у Twitter.

«Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє «дрони над Кремлем», — пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території рф.

«Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу», — підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Україна нібито скерувала на резиденцію путіна в Москві два безпілотники. Вибухи в центрі російської столиці справді відбулись, але їхні організатори невідомі.

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