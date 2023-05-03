Візит Зеленського в Берлін можуть скасувати через витік даних про нього — ЗМІ

Візит Володимира Зеленського у Берлін може не відбутись через завчасне оголошення про нього.

Про це із посилання на німецькі медіа повідомляє The Guardian.

ЗМІ зазначають, що витік інформації про візит українського президента у Києві вважають «безвідповідальним». Зеленський мав відвідати Берлін 13 травня, однак джерела, близькі до української влади, сказали, що тепер його приїзд під сумнівом.

3 травня український лідер прибув з неоголошеним візитом до Фінляндії, де зустрівся із президентом країни.

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