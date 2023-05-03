Музика, стендап та балійський вайб: Green Bar запрошує на вікенд за нагоди відкриття 

Ресторан сучасної індонезійської кухні Green Bar на вулиця Хорива, ½ відновлює роботу в оновленому форматі. З нагоди перезапуску 12, 13 та 14 травня там пройдуть вечірки-відкриття із виступами діджеїв, артистів і стендап-коміків.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Ідея створити Green Bar виникла, коли двоє друзів повернулися з розслабленого й повного умиротворення Балі до швидкого й кипучого Києва. Вони вирішили створити в українській столиці медитативний куточок релаксу, де можна буде поставити місто на паузу.

У Green Bar пригощали сучасною індонезійською кухнею, де в стравах використовують натуральні й рослинні компоненти з мінімумом м’яса. Поїли матчею на сніданок і авторським коктейлем ввечері.

У листопаді 2022 року заклад тимчасово припинив свою роботу, аби в травні 2023-го знову запросити гостей до зеленої оази серед постійних заторів та поспіху.

12, 13 та 14 травня тут одразу три дні святкуватимуть відкриття-перезапуск. На кожен день — своя розважальна програма. 12 травня діджей-сет у закладі гратиме майстер перкусії Slava OX, 13 травня відбудеться акустичний вечір українського співака BRYANGIN, а 14-го — радуватимуть гострими жартами стендап-коміки Андрій Бережко та Джейхун Сафаров.

Гостей вікенду чекатимуть велкам-дрінки та виключно індонезійські закуски.

Доєднуйтеся, аби відволіктися від великих швидкостей столиці та поставити час на паузу. До зустрічі у Green Bar!

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