4 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 травня

Сьогодні у світі відзначають

Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов’язаній з розмінуванням,

Міжнародний день пожежників,

День боротьби з булінгом,

Всесвітній день дарування.

У Латвії — День відновлення незалежності.

В Китаї вшановують Рух четвертого травня — антиімперіалістичний, культурний і політичний рух, що розпочався зі студентських протестів у Пекіні 4 травня 1919 року.

В цей день в країні відзначають Літературний день і День молоді.

У Намібії — День Кассінги, у пам’ять про події поблизу ангольського міста Кассінга 4 травня 1978 року, коли південноафриканський десант атакував військовий табір Народної організації Південно-західної Африки. Тоді загинуло близько 600 осіб. Іноді цю битву називають «Різанина в Кассінзі».

В Афганістані — День пам’яті мучеників та інвалідів.

В Нідерландах — День поминання.

На Фіджі — День молоді.

В Індії — День шахтарів.

В Японії — День зелені.

У Словаччині — День пам’яті Мілана Ростислава Штефаника, астронома, політика, генерала французької армії, першого міністра оборони Чехословаччини. Він загинув 4 травня 1919-го у віці 38 років.

А фанати культової кінофраншизи відзначають сьогодні День Зоряних війн. Дата святкування народилась від гри слів у англійській мові. Частина знаменитої фрази з фільму «May the Force be with you» («Нехай сила буде з тобою») звучить майже так само, як May the Fourth, тобто Четверте травня.

Яке релігійне свято 4 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять священномученика Януарія, єпископа Беневентського, і з ним мучеників Прокула, Сосія та Фавста дияконів, Дисидерія Путеольського читця, Євтихія та Акутіона.

Януарій народився у ІІІ столітті в італійському місті Беневенто, був його єпископом і прийняв мученицьку смерть за християнську віру у 305 році — за часів гонінь на християн імператора Діоклетіана.

Януарія запроторили до в’язниці, а коли він відмовився зректися своє віри, правитель області Кампанія проконсул Тимотей звелів кинути єпископа в розжарену піч. Але, за легендою, вугілля у той момент перетворилося на квіти, і Януарій вийшов звідти живим.

Святого жорстоко побили залізними прутами, а згодом з іншими мучениками кинули в цирк диким звірам. Проте ті навіть не торкнулися їх. Тоді правитель Тимотей наказав відсікти мученикам голови.

День ангела 4 травня

Іменини в цей день святкують Олександр, Олексій, Іван, Ісак, Микола, Сократ, Феодор, Філіппія, Яків.

Які історичні події стались 4 травня

1113 — Володимир Мономах вступив на київський великокняжий престол.

1715 — у Парижі виробили першу складану парасольку.

1776 — проголошена незалежність острова Род-Айленд (нині — штат США).

1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі поета Тараса Шевченка.

1896 — у Лондоні вийшов перший випуск газети Daily Mail.

1878 — американський винахідник Томас Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.

1904 — англійці Чарльз Роллс і Генрі Ройс почали виробництво автомобілів Rolls-Royce.

1904 — почалося будівництво Панамського каналу.

1970 — в університеті американського міста Кент Національна гвардія відкрила вогонь по студентській демонстрації проти вторгнення США до Камбоджі — чотири студенти загинули.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою на цій посаді.

1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля після аварії на ЧАЕС 26 квітня збільшили до 30 км.

1990 — Президія Верховної Ради Української РСР перейменувала Ворошиловград на Луганськ.

Хто народився 4 травня

1006 — Абдуллах аль-Ансарі, перський поет, теолог.

1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор.

1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, графік, скульптор і архітектор.

1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, творець фортепіано.

1770 — Франсуа Жерар, французький художник і графік.

1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник енциклопедичного видавництва.

1881 — Олександр Керенський, російський політичний та громадський діяч, голова Тимчасового уряду.

1929 — Одрі Гепберн, американська акторка.

1972 — Майк Дернт, бас-гітарист і бек-вокаліст гурту Green Day.

1987 — Настя Каменських, українська співачка.

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст, олімпійський чемпіон 2018 року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.