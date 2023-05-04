Вночі росія випустила по Україні до 24 «шахеди» — ППО збила 18 з них

В ніч на 4 травня росія випустила по Україні до 24 дронів Shahed-136/131 з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Сили оборони України знищили 18 з них.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

По Києву окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами, повідомили у міській адміністрації. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі ворога. У КМВА припускають, що окупанти використали балістичні ракети, але це має довести експертиза уламків.

Згодом у Шевченківському районі Києва у житловій зоні виявили уламки безпілотника. Постраждалих та суттєвих руйнувань не було.

За інформацією ОК «Південь», на Одесу прямували 15 Shahed-131/136. ППО знищила 12 дронів, а три вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Пожежу оперативно загасили. Жертв і постраждалих немає.

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