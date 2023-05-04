Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 650 окупантів, п’ять танків та 18 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 4 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 192590 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 3707 (+5) од,

бойових броньованих машин — 7216 (+17) од,

артилерійських систем — 2962 (+16) од,

РСЗВ — 547 (+3) од,

засоби ППО — 304 (+4) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2523 (+18),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5886 (+21) од,

спеціальна техніка — 370 (+7).

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