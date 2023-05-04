Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 650 окупантів, п’ять танків та 18 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 4 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 192590 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3707 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7216 (+17) од,
- артилерійських систем — 2962 (+16) од,
- РСЗВ — 547 (+3) од,
- засоби ППО — 304 (+4) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2523 (+18),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5886 (+21) од,
- спеціальна техніка — 370 (+7).
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