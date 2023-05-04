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За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 98 разів і вбила 23 людини

04.05.2023

За минулу добу окупанти 98 разів обстріляли Херсонську область. Місто Херсон було під вогнем 16 разів.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова ОВА.

Через російські атаки 23 людини загинули, а 46 отримали поранення. Зокрема, постраждали дві дитини.

Росіяни випустили 539 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. Вони поцілили у житлові квартали.

У Херсоні 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарство. Також пошкоджена територія залізничного переїзду.

Російська армія протягом 3 травня масовано обстрілювала Херсон та Херсонську область.

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