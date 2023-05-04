У Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет: пошкоджені автівки

Внаслідок атаки в ніч на 4 травня у Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет. Їх виявили у різних районах столиці.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків», — йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків у Києві були пошкоджені припарковані автівки, їхня кількість уточнюється, а також дорожнє покриття.

«Інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта уточнюється», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня росія атакувала Україну, випустивши 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 18 «шахедів».

У районі Києві захисники збили всі ворожі цілі. За попередніми даними, окупанти застосували не лише дрони-камікадзе, але й ракети, ймовірно, балістичного типу.

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