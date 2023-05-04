В Україні за рік війни ціни на продукти зросли на 31,5% 

За рік повномасштабного вторгнення продукти харчування в Україні подорожчали на 31,5%.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко зазначив, що у березні 2022 року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 6,4% проти лютого і до червня продовжували зростати значними темпами. У жовтні 2022 року було зафіксовано найбільше зростання цін після березня – на 4,2%, після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7% на місяць.

За словами Лупенка, у березні цього року проти лютого 2023 року ціни на продукти харчування зросли на 2,3%. Найбільше збільшилися ціни на овочі – на 17,3%, на другому місці – яйця (+1,8%), далі сир і м’який сир (+ %). Ціни на інші продукти зросли менше, ніж на 1%, а на олію соняшникову та хліб і хлібопродукти знизились.

Науковець додав, що у березні 2023 року продовжилося сповільнення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування. Загалом вони зросли на 26,5% проти відповідного місяця 2022 року, тоді як у лютому цього року проти лютого 2022 року – на 31,5%. У січні 2023 року проти січня минулого року ціни зросли на 32,8%.

Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, які подешевшали у порівнянні з січнем на 1,9%, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%). У березні подешевшали олія соняшникова (-0,7%), інші їстівні тваринні жири та хліб і хлібопродукти (-0,1%).

Експерт пояснив, що гальмування споживчих цін на продукти харчування відбувається вже протягом п’яти місяців після піку у жовтні 2022 року, коли їх зростання проти відповідного місяця 2021 року досягло 36,1%.

За оцінками Лупенка, тенденція зменшення цін проти попереднього місяця намітилася у листопаді 2022 року – на 0,5% проти 4,2% у жовтні. Втім, з початку 2023 року цей тренд змінився на зростаючий: у січні–лютому – на 1,4-1,5%, у березні – на 2,3%.

Він прогнозує, що враховуючи тенденції минулих років, включаючи і воєнний 2022 рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на 2023 рік, можна очікувати сповільнення зростання і, навіть, зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування по мірі надходження продукції нового врожаю.