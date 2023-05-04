Росія намагається замінити західні технології для збільшення експорту газу — Bloomberg

Росія поставила перед собою завдання різко збільшити свої можливості експорту палива морем.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Проблема в тому, що для цього потрібно розробити власну технологію, причому швидко», — зазначає агентство.

Зазначається, що росія хоче потроїти експорт зрідженого газу до кінця десятиліття. Це амбітна мета, яка зробить її великим постачальником і, що особливо важливо, дозволить власнику найбільших у світі запасів природного газу вийти на необхідні нові споживчі ринки. Для цього Москва розвиває власні технології зрідження, щоб конкурувати з найкращими виробниками обладнання для ЗПГ від Франції до США, які залишили росію після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Проте процес зрідження газу надзвичайно складний процес. Споруди — це величезні дива інженерної думки, які можуть займати площу сотень футбольних полів та коштувати мільярди доларів. Типовий завод будується протягом трьох-чотирьох років і складається з лабіринту труб, що транспортують, обробляють і потім охолоджують газ до -160 градусів перед завантаженням на спеціально сконструйовані судна.

У новому проєкті «Новатека», відомому як «Арктик СПГ 2», використовується концепція будівництва з використанням гравітаційних конструкцій, а також побудований новий Центр будівництва СПГ у Білокам’янці, неподалік арктичного порту Мурманськ.

Запуск першої технологічної лінії заплановано на кінець 2023 року. Росія цілком може досягти цієї мети, враховуючи, що до моменту відходу іноземних підрядників більшість робіт на першій технологічній лінії було завершено.

У «Новатеку» заявили, що графік залишається відповідно до плану: перша лінія буде запущена цього року, а друга і третя — у 2024 та 2026 роках відповідно.

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