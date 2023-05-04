СБУ арештувала приховані активи олігарха Вадима Новинського на понад 10 млрд грн

Суд арештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва росії. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 обʼєктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Для уникнення санкцій Новинський перереєстрував власні активи на декількох іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

У квітні 2023 року суд вже арештував майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року. Наразі Новинський фігурує у справі про пособництво державі-агресору.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.