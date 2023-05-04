В Україну з Румунії намагалися нелегально ввезти літак (фото)

В Україну з території Румунії намагалися нелегально ввезти майже цілий літак «Cessna». Митники конфіскували повітряне судно.

Про це повідомляє Київська митниця.

Згідно з документами, з Румунії вантажним транспортом відправили частини літака «Cessna», що був у використанні, а саме фюзеляж і крила вартістю €9 тис. Проте під час огляду вантажу митники виявили, що товар є літаком, але у частково розібраному стані.

Крім фюзеляжу і крил, в Україну відправили багато інших частин літака: вертикальний і горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопної системи двигуна тощо.

«Тобто по суті вантаж являє собою літак «Cessna» модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування», — зазначають митники.

За даним фактом складений протокол про порушення правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучили до ухвалення рішення судом.

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