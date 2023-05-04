У Києві вже працює ізраїльська система повітряних тривог

Ізраїльська система раннього оповіщення про повітряні загрози почала працювати в Києві цього тижня, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

Читай також: Україна сподівається вступити до ЄС протягом двох років

Посол висловив сподівання, що після доопрацювання систему запровадять ще у шести українських містах-мільйонниках.

Система ідентифікує різні типи ракет і передбачає місце влучання, таким чином звужуючи прогнозовану зону небезпеки. Також вона вираховує час, який жителі мають на переміщення до укриття.

Ізраїль також допомагає Україні розміновувати території.

За словами Корнійчука, Ізраїль та Україна мають спільного ворога в обличчі Ірану, який постачає Росії дрони-камікадзе.