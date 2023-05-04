В Ірпені відкрили відбудований після ворожих артобстрілів відділ поліції

В Ірпені Київської області у вівторок відбулося відкриття відбудованого після артилерійських обстрілів рф відділу поліції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Сьогодні в Ірпені ми відкрили для громадян відбудований та відновлений після артобстрілів ворога відділ поліції. Трохи більше року тому це місце стало надійним укриттям – правоохоронці зайняли оборону та більше тижня захищали близько ста місцевих мешканців, які переховувались у поліцейському тирі”, – заявив він.

Вигівський поінформував, що під час евакуації громадян загинули у тому числі і поліцейські. Зокрема, в Ірпіні загинув дільничний офіцер, капітан поліції Сергій Близнюк, а у Бучі – оперуповноважений капітан поліції Київщини Юрій Чабах.

Вони були нагороджені Указом Президента України Володимира Зеленського за відвагу та героїзм орденами “За мужність” III ступеня (посмертно).

“Цей відділ поліції – перший з часу повномасштабного вторгнення відбудований та відремонтований поліцейський відділ. Він є символом повернення до нормального життя всієї громади”, – уточнив глава Нацполіції України.

Він запевнив, що вони обов’язково повернуть і відновлять присутність правоохоронців у кожному українському місті.

Своєю чергою у пресслужбі Нацполіції поінформували, що разом із тим відбулося відкриття скверу пам’яті загиблого поліцейського Близнюка.