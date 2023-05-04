З Авдіївки найближчим часом евакуюють всіх цивільних

Найближчим часом Україна евакуює всіх цивільних з Авдіївки Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону заявив Сергій Телятицький, начальник обʼєднаного центру сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, у місті все ще залишається мирне населення, хоча його дуже мало.

«Там його залишилось дуже мало і швидше за все в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки», — зазначив Телятицький.

І додав, що росіяни кожної доби на цьому напрямку несуть «шалені втрати», та намагаються їх «затикати» ким завгодно — вагнерівцями, мобілізованими тощо. При цьому, тактика рф залишається незмінною.

«Вони проводять «м’ясні штурми». Інколи штурмові групи висуваються навіть без підтримки артилерії та важкої техніки. Зокрема, за добу ворог втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими», — зазначив Телятицький.

Нагадаємо, наприкінці березня в Авдіївку заборонили в’їзд усім цивільним, враховуючи волонтерів та журналістів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.