Загальна мобілізація 2023 в Україні: як вона проходитиме та які зміни очікують на призовників з травня

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні з 24 лютого 2022 року. На початку травня воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на три місяці, тобто до 18 серпня 2023 року. Це означає, що всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними, а отже припадають під призов до армії.

Військовозобов’язані можуть отримати повістку у будь-якому місці, проте активізації їх роздачі перед майбутнім контрнаступом України не очікується.

Chas News розповідає, як проходить призов та чи будуть зміни у правилах з травня 2023 року в Україні.

Загальна мобілізація: скільки триває

Загальна мобілізація ― це процес оперативного поповнення бойових резервів, і в Україні під час воєнного стану всі ресурси направляються на оборону, діє не тільки призов для чоловіків.

Загальну мобілізацію, як і воєнний стан після оголошення можна продовжувати на 90 днів. За час повномасштабної війни її продовжували вже багато разів.

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Кого мобілізують у травні

Під час загальної мобілізації насамперед призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім, вже тих, хто потрібні для відповідних спеціальностей.

Чоловіки, які не мають досвіду служби мають проходити навчання перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше місяця, офіцери запасу після військових кафедр можуть відправлятися на перепідготовку, яка також триває не менше місяця.

Депутати хочуть законодавчо заборонити відправляти на передову чоловіків без військового досвіду без навчання.

Тож до лав Сил оборони у травні мобілізують такі категорії чоловіків:

придатних за станом здоров’я з військовим досвідом;

придатних за станом здоров’я чоловіків від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатних під час воєнного стану і непридатних у мирний час чоловіків від 28 до 60 років;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб з інвалідністю та чоловіків, які мають відстрочку за сімейним станом ― тільки добровільно і за місцем проживання;

чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо вже не проходили строкову службу (службу за контрактом ― для жінок), проте вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Як проходить призов по мобілізації

Існує два типи повісток, і видача повістки про уточнення даних не означає негайну мобілізацію.

Повістки можуть вручати у публічних місцях або адресно ― за місцем проживання чоловіків. Після належного вручення повістки, чоловік зобов’язаний з’явитися у ТЦК по даті, вказаній у повістці. Тепер, чоловіки будуть зобов’язані з’явитися до ТЦК не за місцем обліку, якщо повістку видали не за адміністративною одиницею проживання.

Для візиту в ТЦК за повісткою про уточнення даних необхідно мати з собою такі документи:

документи для ідентифікації особистості (паспорт);

військово-обліковий документ;

документи, які підтверджують зміни у сімейному стані, місця роботи, навчання і т.д. ― які змінилися з останнього відвідування військомату або ТЦК;

документи, які підтверджують право на відстрочку за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію;

документи щодо стану здоров’я, медичні заключення, які дозволяють оцінити історію хвороби.

Якщо чоловік не має права на відстрочку, відразу після уточнення облікових даних буде направлений на проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для мобілізації, тому необхідно з першого приходу до ТЦК мати при собі медичні документи, які можуть підтвердити хронічні хвороби, непридатність або підстави для визначення особливостей несення служби.

Після проходження ВЛК чоловіки можуть бути:

визнані непридатними із виключенням із обліку;

визнані тимчасово непридатними із дообстеженням;

відправлені на дообстеження;

визнані обмежено придатними та отримати мобілізаційне розпорядження;

визнані придатними та отримати мобілізаційне розпорядження.

Можливі випадки, коли мобілізаційне розпорядження не видають відразу, але чоловіка можуть викликати відразу для мобілізації за необхідності.

Хто може вручати повістки

Законодавством не встановлено місце, в якому можуть вручити повістку. Відповідно до пункту 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних ТЦК.

Вручення повісток здійснюють уповноважені на це особи: