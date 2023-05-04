СБУ затримала на Миколаївщині російського «крота», який шпигував за авіацією ЗСУ

Служба безпеки України у Миколаївській області затримала ворожого інформатора, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав окупантів і залишився на півострові Там він отримав російський паспорт та добровільно став на військовий облік рф.

Пізніше на чоловіка вийшов представник російської спецслужби з «пропозицією» щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабної війни підозрюваний прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

У регіоні він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських захисників. Для цього минулого року він мобілізувався до лав ЗСУ.

Перебуваючи в одній з українських військових частин, фігурант шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи ППО нашої країни. Його також цікавили дані про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав загарбникам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

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