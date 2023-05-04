На Київщині тестують систему оповіщення: де лунатиме тривога

Сьогодні, 4 травня, у Київській області тестуватимуть систему оповіщення.

Про це повідомили в КОВА.

Включення звукових сирен планується у проміжку 15:00 — 16:00.

«Мета — протестувати оновлене програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення», — йдеться в повідомленні.

Тестова тривога лунатиме у таких громадах:

Білоцерківська,

Броварська,

Березанська,

Бориспільська,

Бучанська,

Васильківська,

Ірпінська,

Обухівська,

Переяславська,

Ржищівська,

Славутицька,

Фастівська,

Богуславська,

Вишгородська,

Вишнівська,

Кагарлицька,

Миронівська,

Сквирська,

Таращанська,

Тетіївська,

Узинська,

Яготинська,

Баришівська,

Бородянська,

Володарська,

Згурівська,

Іванківська,

Ставищенська,

Рокитнянська,

Калинівська Броварського району.

В обласній адміністрації закликали мешканців зберігати спокій, коли лунатиме сирена, адже роботи планові.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ізраїль проведе у Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли. Chas News розповідав, як працюють ізраїльські системи раннього оповіщення про ракети та чим вони відрізняються від звичайної повітряної тривоги.

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