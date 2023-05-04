Атака дронів на Кремль: у Москві пригрозили «найрізноманітнішими варіантами» відповіді

У кремлі розглядають «найрізноманітніші варіанти» відповіді на нібито українську атаку безпілотників на резиденцію путіна у Москві.

Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков, пише «».

«Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані і такі, що відповідають інтересам країни, кроки», — сказав Пєсков.

За його словами, за атакою безпілотника нібито стоять США, а Україна тільки виконує вказівки.

«Спроби відхреститися від цього як у Києві, так і у Вашингтоні, звичайно, абсолютно смішні. Ми прекрасно знаємо, що рішення про такі дії, про такі теракти ухвалюють не в Києві, а у Вашингтоні», — заявив прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня над резиденцією володимира путіна сталися вибухи. У кремлі стверджують, що їх причиною стали безпілотники, які випустила Україна.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.