Атака дронів на Кремль: у Москві пригрозили «найрізноманітнішими варіантами» відповіді

У кремлі розглядають «найрізноманітніші варіанти» відповіді на нібито українську атаку безпілотників на резиденцію путіна у Москві.
Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков, пише «».
«Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані і такі, що відповідають інтересам країни, кроки», — сказав Пєсков.
За його словами, за атакою безпілотника нібито стоять США, а Україна тільки виконує вказівки.
«Спроби відхреститися від цього як у Києві, так і у Вашингтоні, звичайно, абсолютно смішні. Ми прекрасно знаємо, що рішення про такі дії, про такі теракти ухвалюють не в Києві, а у Вашингтоні», — заявив прессекретар російського диктатора.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня над резиденцією володимира путіна сталися вибухи. У кремлі стверджують, що їх причиною стали безпілотники, які випустила Україна.
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