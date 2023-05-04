У Нацгвардії розповіли, скільки бригад «Гвардії наступу» готові до бойових завдань

Шість бригад «Гвардії наступу» Нацгвардії вже укомплектовані та готові виконувати бойові завдання.

Про це розповів Микола Уршалович, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ.

«Шість бригад Національної гвардії, які є частиною «Гвардії наступу» – сформовані, укомплектовані особовим складом і готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-ма бригада «Хартія», про формування якої було оголошено у квітні», — повідомив Уршалович.

За його словами, зараз сформовані бригади доозброюють, а також вони протягом кількох тижнів проходитимуть бойове залагодження. Наразі бійці, яких зарахували до складу бригад, продовжують тренуватися на полігонах.

Уршалович додав, що підготовка проводиться паралельним методом: одні підрозділи тренуються колективно, інші — індивідуально. Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які в більшості мають бойовий досвід.

Так, бійці «Гвардії наступу» навчаються діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки. Підготовка завершується тактичними навчаннями з бойовою стрільбою.

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