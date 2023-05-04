Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі щодо заводу «Краян»

Сьогодні, 4 травня, Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Його взяли під варту на 60 днів з правом внесення застави у 13 млн грн.

За даними слідства, у 2016 році Одеська міська рада за 185 млн грн придбала будівлю, що раніше належала державному заводу «Краян», у приватної структури. Сама ж компанія на початку року придбала її у держави за 11,5 млн грн.

Різницю у ціні намагалися перерахувати через фіктивне підприємство, але НАБУ домоглося накладення арешту на рахунки компанії-продавця. Так, Труханова вважають організатором корупційної схеми з привласнення 92 млн грн.

Раніше Chas News детальніше розповідав про «справу Краяна» та хто ще у ній фігурує, крім міського голови Одеси.

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