Данія та Казахстан першими заявили про готовність відновлювати інфраструктуру Миколаївщини

Миколаївщина готується до старту відновлення великих об’єктів інфраструктури – першими виявили готовність до відбудови Данія ти Казахстан.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Миколаївщина готується до старту відновлення великих об’єктів. Наразі йдеться про медичні та освітні заклади, які будуть відбудовувати за кошти наших іноземних партнерів. Першими виявили готовність Данія та Казахстан», – сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, ці країни вже не лише визначилися з об’єктами, які відновлюватимуть, а й починають роботи – їхні представники вже побували на місцях і намітили план дій.
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