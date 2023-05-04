Данія та Казахстан першими заявили про готовність відновлювати інфраструктуру Миколаївщини

Миколаївщина готується до старту відновлення великих об’єктів інфраструктури – першими виявили готовність до відбудови Данія ти Казахстан.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Миколаївщина готується до старту відновлення великих об’єктів. Наразі йдеться про медичні та освітні заклади, які будуть відбудовувати за кошти наших іноземних партнерів. Першими виявили готовність Данія та Казахстан», – сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, ці країни вже не лише визначилися з об’єктами, які відновлюватимуть, а й починають роботи – їхні представники вже побували на місцях і намітили план дій.