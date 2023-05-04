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Для відновлення довоєнного стану ЧАЕС знадобиться 1,6 мільярда – ДАЗВ

04.05.2023

Для відновлення довоєнного стану ДСП “Чорнобильська АЕС” знадобиться 1,6 млрд гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Щоб привести ДСП “ЧАЕС” у довоєнний стан та відновити все необхідне, наразі потрібно 1,6 млрд гривень”, – наголосили в держагентстві.

У ДАЗВ зауважили, що на ДСП “Чорнобильська АЕС” було пошкоджено й розграбовано необхідне обладнання: офісну та комп’ютерну техніку – на суму 230 млн грн за балансовою вартістю.

Як повідомлялося, Чорнобильська АЕС перебувала в окупації з 24 лютого по 31 березня 2022 року.

Для відновлення зони відчуження уже розроблено та зареєстровано 40 проєктів, фінансування яких у 2023 році сягне близько 15 млн євро.

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