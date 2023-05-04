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На Житомирщині капітально ремонтують два мости, пошкоджені внаслідок обстрілів

04.05.2023

На Житомирщині проводять капітальний ремонт двох мостів на трасах М-06 та М-21, що були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Агентство відновлення капітально ремонтує 2 мости у Житомирській області для невідкладних логістичних потреб країни: через річку Дубовець на трасі М-06 Київ – Чоп та через річку Тростяниця на автомобільній дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі готують до влаштування нового покриття перший проїзд мосту через річку Дубовець.

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