На Миколаївщині розробили проєкт будинку на 1700 квартир для переселенців

На Миколаївщині розробили проєкт 26-секційної будівлі, розрахованої на понад 1700 квартир для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Ми поставили перед собою амбітну ціль – створили проєкт на будівництво у місті Первомайську 26-секційної будівлі на понад 1700 квартир для ВПО. Запрошую всіх донорів, міжнародні установи приєднатися і допомогти нам реалізувати цей проєкт», – сказав Трайтлі.

Він також зазначив, що проблема забезпечення житлом зараз дуже актуальна. Багато мешканців області втратили власні помешкання через обстріли, які тривали майже рік. Тому сьогодні частина людей буде тимчасово розміщена у модульних будиночках, отриманих від Європейської комісії, де є все необхідне для комфортного проживання.

«Внутрішньо переміщені особи та люди, які залишилися без житла внаслідок воєнних дій, житимуть у цих будиночках в очікуванні поки буде відремонтоване чи відновлене з нуля власне житло», – зазначив заступник голови ОВА.