Військові показали, як відбивали нічну атаку росіян на півдні (відео)

У Повітряному командуванні «Південь» показали бойову роботу Одеської бригади бригади вночі 4 травня.

«Попри втому, напругу, небезпеку воїни зенітної ракетної Одеської бригади роблять свою справу, ризикуючи своїм життям, захищають повітряний простір країни», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня росія випустила по Україні до 24 дронів типу Shahed-136 з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Сили оборони знищили 18 з них.

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