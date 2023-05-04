Міноборони пропонує знизити граничний вік призовників із 27 до 25 років

Міністерство оборони та Збройні Сили України пропонують зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.

Про це йдеться у заяві відомства.

Зазначають, що під час воєнного стану немає потреби у тому, аби на обліку перебували українці до 27 років.

По-перше, щорічне прибуття до військкоматів, у тому числі для проходження медоглядів, призводить до додаткових фінансових витрат та навантаження на працівників. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до служби не мають статусу військовозобов’язаних. Так, їх не можуть призвати під час мобілізації.

«Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої Перемоги», — додали в Міноборони.

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