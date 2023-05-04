Уникнути відключень електрики влітку, ймовірно, не вдасться — Центр дослідження енергетики

Енергетики прогнозують дефіцит електроенергії в Україні влітку. Можливі відключення світла у липні та серпні.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, атомні блоки не були виведені на ремонт, коли гідростанції мало змогу забезпечувати українців електрикою під час паводка.

«Але судячи з того, що вони не на ремонті зараз, вони мають піти на ремонт влітку. А це означатиме, що літній пік, а це трапляється в липні й серпні обов’язково, практично немає чим покривати. Себто в нас буде відчутний дефіцит електроенергії, саме генерації», — пояснив Харченко.

Він додав, що дефіцит можна буде компенсувати імпортом, але електрика тоді буде дорогою.

Але, якщо імпортної електроенергії буде недостатньо, то потрібно буде запускати енергоблоки, які працюють на газу. А це може позначитись на його накопиченні до опалювального сезону.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.