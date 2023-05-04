Євробачення 2023: на Ліверпуль-арені пройшла перша репетиція TVORCHI (фото)

Український гурт TVORCHI провів першу репетицію свого виступу на Євробаченні-2023. Фото опублікували на офіційному сайті пісенного конкурсу.

Співаки виконали пісню Heart of Steel на сцені «Ліверпуль-арени».

Нагадаємо, TVORCHI, як предстаник минулорічної країни-переможця, одразу потрапляють у гранд-фінал. Вони виступлять з піснею Heart of Steel 13 травня під номером 19.

Також на конкурсі у якості запрошених гостей на сцену вийдуть українські учасники попередніх років Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

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