Вибухи у Києві: сили ППО збили ворожий безпілотник

Ввечері 4 травня сили ППО під час повітряної тривоги збили над Києвом ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник КМВА Серій Попко.

«Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий», — розповів він.

Водночас мер Києва Віталій Кличко проінформував, що у Солом’янському районі після вибухів спалахнула пожежа. За його словами, імовірно, загоряння спричинили уламки збитого дрона.

Згодом він уточнив, що рятувальники локалізують пожежу у 4-поверховій будівлі. Площа загоряння — 50 м кв.

За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.