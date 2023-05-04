5 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 травня
Сьогодні — День Європи.
Також у світі відзначають:
- День акушерки,
- День боротьби за права інвалідів,
- День карикатуристів,
- День португальської мови.
В Японії і Південній Кореї — День дітей.
У Данії і Нідерландах — День визволення.
Киргизстан відзначає День Конституції.
В Австрії сьогодні — День боротьби з насильством і расизмом.
У Палау — День людей похилого віку.
В Албанії — День мучеників.
Ефіопія відзначає День патріотів.
В США та Канаді — День поінформованості про зниклих і вбитих корінних жінок.
Крім того в США сьогодні — День вчителя.
А Туреччина та інші тюркомовні країни ввечері 5 травня починають святкувати Хедерлез, або Свято зустрічі весни.
Яке релігійне свято 5 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола Варфоломія (Нафанаїла) — одного з дванадцяти апостолів і учнів Ісуса.
Традиційно Варфоломія зображується у світлому одязі із золотим малюнком і ножем у руці, що символізує його мучеництво — з нього здерли шкіру.
За переказами, Варфоломія розіп’яли головою донизу, але він продовжував свою проповідь. Тоді апостола зняли з хреста, здерли з нього шкіру, а потім обезголовили.
День ангела 5 травня
Іменини в цей день святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Платон, Феодор.
Які історичні події стались 5 травня
553 — розпочався Другий Константинопольський собор.
1821 — Наполеон I помер у вигнанні на острові Святої Єлени.
1836 — у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
1865 — у штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнеґі-хол».
1921 — у Франції представлений парфум Chanel No. 5.
1949 — почала діяти Рада Європи.