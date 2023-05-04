5 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 травня

Сьогодні — День Європи.

Також у світі відзначають:

День акушерки,

День боротьби за права інвалідів,

День карикатуристів,

День португальської мови.

В Японії і Південній Кореї — День дітей.

У Данії і Нідерландах — День визволення.

Киргизстан відзначає День Конституції.

В Австрії сьогодні — День боротьби з насильством і расизмом.

У Палау — День людей похилого віку.

В Албанії — День мучеників.

Ефіопія відзначає День патріотів.

В США та Канаді — День поінформованості про зниклих і вбитих корінних жінок.

Крім того в США сьогодні — День вчителя.

А Туреччина та інші тюркомовні країни ввечері 5 травня починають святкувати Хедерлез, або Свято зустрічі весни.

Яке релігійне свято 5 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола Варфоломія (Нафанаїла) — одного з дванадцяти апостолів і учнів Ісуса.

Традиційно Варфоломія зображується у світлому одязі із золотим малюнком і ножем у руці, що символізує його мучеництво — з нього здерли шкіру.

За переказами, Варфоломія розіп’яли головою донизу, але він продовжував свою проповідь. Тоді апостола зняли з хреста, здерли з нього шкіру, а потім обезголовили.

День ангела 5 травня

Іменини в цей день святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Платон, Феодор.

Які історичні події стались 5 травня

553 — розпочався Другий Константинопольський собор.

1821 — Наполеон I помер у вигнанні на острові Святої Єлени.

1836 — у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 — у штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнеґі-хол».

1921 — у Франції представлений парфум Chanel No. 5.

1949 — почала діяти Рада Європи.