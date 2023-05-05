Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 5 травня. Окупанти зосередились на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, та Мар’їнському напрямках — відбито 60 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території російської федерації, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби бстріляв населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також, безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь – Дніпропетровської; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби.

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